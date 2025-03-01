Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Миграционный поток из Казахстана в Россию не растет уже 5 лет, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
«По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается», — сказал Абаев.
Он отметил, что в основном казахстанцы трудятся в юридических организациях, коммерческих компаниях и на предприятиях. Посольство оказывает им всю необходимую помощь в соответствии с двусторонними соглашениями с Россией, а также в рамках заключенной странами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
«В частности, в период с августа по ноябрь 2024 года к нам поступили обращения от граждан, прибывших по приглашению для работы в ряд компаний во Владимирской, Курской и Тверской областях. Возникшие споры, касающиеся условий их труда, контрактов, оплаты и так далее, рассматриваются и решаются путем обращений в МИД и другие компетентные органы Российской Федерации», — отметил посол.