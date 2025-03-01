Абаев рассказал о миграционном потоке из Казахстана в Россию

«По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году в России с целью работы находились более 105 000 граждан Казахстана. Это менее 2% от общего количества иностранных граждан, находящихся на миграционном учете (более 6 миллионов человек). При этом в течение последних 5 лет тенденции к росту этой цифры не наблюдается», — сказал Абаев.