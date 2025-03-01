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Лукашенко обратился к военным, сказав о геноциде белорусского народа

Александр Лукашенко обратился к военным, сказав о геноциде белорусского народа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, личный состав и ветеранов 52-го отдельного специализированного поискового батальона с 30-летием со дня образования подразделения.

Лукашенко констатировал, что данное подразделение является уникальным, а его плодотворная деятельность позволяет возвращать из небытия имена героев, что дает «возможность родственникам узнать о судьбе своих близких».

Президент также констатировал неоценимый «вклад батальона и в расследование фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Обращаясь к личному составу специализированного батальона, Александр Лукашенко пожелал здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, «и новых успехов в ратном труде на благо Республики Беларусь».

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