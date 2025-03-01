Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.