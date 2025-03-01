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Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина

Рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае 2024 года.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.

Особое внимание участники уделили наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.

Шавкат Мирзиеев