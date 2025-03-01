Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию

По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения — Лондон.
По данным украинских СМИ, этим самолетом пользуются украинские власти и Владимир Зеленский.
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.