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Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет властей Украины в субботу в 6.53 мск вылетел с военной базы США, направляется в Лондон, следует из данных портала FlightAware.

Источник: Reuters

По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения — Лондон.

По данным украинских СМИ, этим самолетом пользуются украинские власти и Владимир Зеленский.

Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.