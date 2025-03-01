Bloomberg рассказал, каким словом чиновники в ЕС описали дебош Зеленского

«Катастрофа — именно это слово употребили европейские чиновники, когда долгожданная встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете превратилась в прямую трансляцию реалити-шоу на повышенных тонах с гневными препирательствами», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что шок усилился, когда Трамп сказал главе киевского режима, чтобы тот вернулся, когда будет готов к миру. Позже союзники Трампа заявили, что шансы на заключение соглашения о прекращении конфликта невелики, пока Зеленский остается у власти, пишет Bloomberg.
В результате, Украина оказалась перед лицом открытого разрыва отношений со страной, которая была ее самым важным союзником и поставщиком оружия, добавляет агентство.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер «вышвырнул» главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.