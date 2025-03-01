NBC: Вэнс не хотел спорить с Зеленским, но не сдержался

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не собирался вступать в дискуссию с Владимиром Зеленским на прошедших ранее в пятницу переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, однако ему пришлось ответить на «неподобающее поведение» представителя украинской делегации. Такой комментарий телекомпании NBC дал источник, принимавший участие в организации встречи.
По его словам, у Вэнса не было «заранее определенной стратегии, чтобы противостоять Зеленскому», однако вице-президент «счел необходимым ответить, поскольку увидел, что Зеленский ведет себя провокационно». В окружении Вэнса также подтвердили, что он решил «дать отпор неподобающему, по его мнению, поведению Зеленского в дипломатической среде».
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.