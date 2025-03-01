Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским может запретить делиться с ВСУ данными разведки, пишет New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Источник: AP 2024

«После спектакля в Овальном кабинете президент (Трамп. — Прим. ред.) может решить прекратить даже косвенную поддержку которая включает другие виды военного финансирования, предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии», — говорится в публикации.

По данным газеты Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все поставки военной помощи Киеву.

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.

По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.

По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.