Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT

«После спектакля в Овальном кабинете президент (Трамп. — Прим. ред.) может решить прекратить даже косвенную поддержку которая включает другие виды военного финансирования, предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии», — говорится в публикации.
По данным газеты Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все поставки военной помощи Киеву.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.