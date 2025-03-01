Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня отмечает день рождения

Под его руководством Татарстан добился впечатляющих результатов: успешное проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году укрепило позиции республики на международной арене; регион лидирует по объему инвестиций в России, демонстрируя рост в промышленности, сельском хозяйстве и IT-сфере; Казань стала культурным и спортивным центром благодаря Универсиаде-2013, ЧМ-2018 и другим крупным мероприятиям; активно поддерживаются инновации, технопарки и ведущие вузы, такие как КФУ; Татарстан служит образцом межкультурного и межконфессионального согласия, чему Минниханов уделяет особое внимание.