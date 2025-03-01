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Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину, сообщает газета Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в материале, который ссылается на американского чиновника.

Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, американский лидер пока планирует ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

Трамп Дональд