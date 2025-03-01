Хоценко обсудил возведение ключевых объектов региона

По словам главы региона, новый подрядчик успешно ведет строительство школы, на объекте работают около 100 строителей. Ремонт в госпитале на Рождественского, по заверениям подрядчика, завершится раньше срока. Ледовый дворец в Калачинске также возводится по графику, и губернатор уже несколько раз лично контролировал ход работ.