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Хоценко обсудил возведение ключевых объектов региона

На повестке дня — школа в микрорайоне «Серебряный берег», Госпиталь ветеранов войн и ледовый дворец в Калачинске.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Виталий Хоценко на областном штабе по координации строительства обсудил ход возведения важных социальных объектов. Встречи с заказчиками и подрядчиками проходят еженедельно, и на этот раз в центре внимания оказались школа в микрорайоне «Серебряный берег», Госпиталь ветеранов войн и ледовый дворец в Калачинске.

По словам главы региона, новый подрядчик успешно ведет строительство школы, на объекте работают около 100 строителей. Ремонт в госпитале на Рождественского, по заверениям подрядчика, завершится раньше срока. Ледовый дворец в Калачинске также возводится по графику, и губернатор уже несколько раз лично контролировал ход работ.