«Катастрофа для Украины и триумф для России». Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме потрясла мир. Что о ней говорят?

Французская газета Le Figaro полагает, что перепалка политиков перед камерами может означать конец американской поддержки Украины. «Нескольких минут хватило, чтобы разрушить все надежды, возлагавшиеся на эту встречу. Визит президента Украины в Белый дом (…) должен был позволить ему получить гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о доступе к минеральным ресурсам его страны», — объяснило издание.