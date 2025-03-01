«Катастрофа для Украины и триумф для России». Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме потрясла мир. Что о ней говорят?

В ответ Зеленский вступил в перепалку с Трампом, которая закончилась тем, что украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Произошедшая ссора двух политиков взбудоражила весь мир: крупные иностранные СМИ назвали случившееся катастрофой. «Лента.ру» собрала наиболее яркие и интересные реакции зарубежной прессы.
Американская газета The New York Times (NYT) заявила, что Зеленский потерпел фиаско в Белом доме. Встреча с американским лидером и подписание соглашения по редкоземельным металлам «должны были стать моментом триумфа президента Украины, но вместо этого их переговоры вылились в оскорбления», указало издание.
В другой статье, опубликованной на сайте газеты, сообщается, что президента США в ходе разговора задели резкие слова украинского лидера о президенте России Владимире Путине: во время встречи Трамп встал его на защиту.
Газета подчеркнула, что такого политического скандала мир еще не видел. По мнению издания, американский президент унизил Зеленского на встрече.
Британский телеканал Sky News назвал ссору между Трампом и Зеленским «катастрофой для Украины и ее европейских союзников и триумфом для России». «Произошедший скандал — это не просто телевизионная драма, это гораздо серьезнее. Американская поддержка Украины имеет решающее значение, если Киев хочет противостоять Москве в конфликте», — говорится в материале.
Французская газета Le Figaro полагает, что перепалка политиков перед камерами может означать конец американской поддержки Украины. «Нескольких минут хватило, чтобы разрушить все надежды, возлагавшиеся на эту встречу. Визит президента Украины в Белый дом (…) должен был позволить ему получить гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о доступе к минеральным ресурсам его страны», — объяснило издание.
Ссора Трампа и Зеленского в Белом доме является историческим событием, выразил мнение катарский телеканал Al Jazeera. СМИ также удивилось тому, что президент США пытается договориться о мире между Россией и Украиной, но при этом проявляет враждебность по отношению к украинцам.
По мнению агентства, конфликт политиков ознаменовал потенциальный поворотный момент в отношениях Вашингтона и Москвы. «Трамп перевернул с ног на голову десятилетиями строившуюся внешнюю политику США, когда публично встал на сторону российского лидера и заявил, что он верит в искренность желания президента Владимира Путина положить конец войне», — подчеркнуло СМИ.