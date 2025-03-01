«Я работаю не для того, чтобы нравиться»: топ ярких фраз Минниханова последних лет

В 2016 году во время коллегии госкомитета РТ по закупкам директор департамента казначейства Татарстана Марат Файзрахманов выступил с речью, которую решил закончить фразой: «Несмотря на нестабильную ситуацию, не терять присутствия духа и с учетом того, что год обещает быть напряженным…». В ответ на пессимистичные прогнозы Минниханов призвал не бояться трудностей, а искать возможности для роста. «Мозгами шевелите, думайте, чтобы на той стороне остаться, где деньги приходят!» — заявил он.