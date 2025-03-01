CBS узнал о сомнениях США в возможности закончить конфликт на Украине

Отношения Украины с Соединенными Штатами ухудшались на фоне переговоров между Россией и США, а также Киева и Вашингтона о заключении ресурсной сделки, которую Белый дом называл компенсацией за предоставленную Украине помощь. Соглашение должны были заключить накануне, но все сорвалось из-за перепалки в Овальном кабинете. Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам; разговор проходил на повышенных тонах. После этого Зеленский досрочно покинул Вашингтон, не подписав документ.