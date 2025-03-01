Главный полицейский Башкирии Александр Прядко уходит в отставку

На посту главного полицейского Башкортостана Александр Прядко сменил Романа Деева, который ушел в отставку со скандалом — одного из приближенных подчиненных г-на Деева, которого он привез с собой из Читы — заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ Андрея Москвитина сначала арестовали, а потом осудили на 11 лет за взятку в особо крупном размере. Первое, что сделал Александр Прядко на новом посту — вычистил из башкирского министерства внутренних дел «тамбовских» — Роман Деев и многие его подчиненные родом из Тамбова.