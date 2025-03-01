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Главный полицейский Башкирии Александр Прядко уходит в отставку

Глава МВД по РБ Александр Прядко написал рапорт об увольнении.

Источник: 29.мвд.рф

60-летний Александр Александрович ушел в отпуск, а потом, как утверждают знающие люди, отправится в отставку. Обязанности главного полицейского Башкирии будет исполнять зам г-на Прядко — Артур Сайфуллин. Что стало причиной столь скоропалительного решения генерал-лейтенанта, пока неизвестно.

Как сообщает «СобкорУфа», Александр Прядко уходит не на повышение, а на пенсию. Плюс ко всему, г-н Прядко не прослужил в Башкирии пяти лет, после которых происходит ротация руководителей органов внутренних дел — он приехал в Уфу только в марте 2023 года. Так что, скорее всего, причина увольнения главного полицейского республики не слишком приятная.

Интересно, что башкирское министерство внутренних дел по показателям на очень неплохом счету среди регионов — на шестом месте в ПФО, а в России — в числе лучших тридцати территорий. Недавно отчитываясь перед депутатами башкирского Госсобрания, Александр Прядко сообщил, что уровень преступности в республике остается одним из низких как среди регионов Приволжского федерального округа, так и в целом по России.

Александр Прядко родился в городе Коркино Челябинской области — соседним с Башкирией регионом. До переезда в республику трудился главой МВД Архангельской области. А до этого работал в Ростовской, Самарской и Волгоградской областях. За его плечами 30 лет службы в органах внутренних дел страны. Звание генерал-лейтенанта он получил уже в Уфе.

На посту главного полицейского Башкортостана Александр Прядко сменил Романа Деева, который ушел в отставку со скандалом — одного из приближенных подчиненных г-на Деева, которого он привез с собой из Читы — заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ Андрея Москвитина сначала арестовали, а потом осудили на 11 лет за взятку в особо крупном размере. Первое, что сделал Александр Прядко на новом посту — вычистил из башкирского министерства внутренних дел «тамбовских» — Роман Деев и многие его подчиненные родом из Тамбова.

И надо сказать, что Сан Саныч, как называют Прядко близкие люди, был одним из лучших министров внутренних дел Башкирии — не рвач и не беспредельщик, искренне переживающий за свою работу и подчиненных, один из немногих полицейских старой советской формации — человек, для которого защита населения — не просто слова. Что стало причиной его отставки станет известно в ближайшее время.