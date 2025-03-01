Приднестровье вернуло «Молдовагазу» ранее законтрактованный объем энергоносителя

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Тирасполь вернул «Молдовагазу» ранее полученный на условиях займа природный газ, об этом сообщил врио главы предприятия Вадим Чебан.
«В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО “Тираспольтрансгаз” возвратило АО “Молдовагаз” три миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями займового контракта», — проинформировал Чебан.
В конце января текущего года АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» подписали контракт займа трех миллионов кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра. Поставки проводились на основании заявок от ООО «Тираспольтрансгаз». Согласно условиям договора, данный объем природного газа приднестровская сторона должна была вернуть до 1 марта 2025 года.
Ранее Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье продлило на очередной период договоренности об импорте природного газа при поддержке Минэнерго России.
Напомним, природный газ начал поступать в Приднестровье с 14 февраля сроком на 16 дней. Поставки были организованы через краткосрочное соглашение с венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG при поддержке Минэнерго РФ.
До этого власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества, а также подачи тепла, но без горячего водоснабжения. Однако крупные производства региона простаивают из-за нехватки газа.