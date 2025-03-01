В Приднестровье стартует акция «80 добрых дел» к 80-летию Победы

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. В Приднестровье 1 марта стартует патриотическая акция «80 добрых дел» к 80-летию Великой Победы, сообщило министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
«С 1 марта стартует масштабная акция “80 добрых дел”. Она посвящена празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что акция проводится с целью «формирования патриотического сознания и уважения к историческому наследию у молодежи через вовлечение в активную деятельность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне».
Уточняется, что акция будет проводиться по восьми направлениям, в том числе «Историческая память», «Поддержка ветеранов», «Диалог поколений». В том числе акция предусматривает оказание помощи благополучателям в ведении домашнего хозяйства, приобретении продуктов, лекарственных средств, благоустройстве территории домов частного сектора.
Акция проводится с 1 марта по 1 июня. Участники, выполнившие наибольшее количество добрых дел, будут награждены дипломами министерства просвещения ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.