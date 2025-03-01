Бердымухамедов пригласил Лукашенко посетить Туркменистан

По информации МИД Туркменистана, посол страны в Минске Назаргулы Шагулыев встретился с замглавы МИД Беларуси Павлом Утюпиным и передал приглашение для белорусского лидера посетить Международный форум мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.