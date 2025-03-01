Бердымухамедов пригласил Лукашенко посетить Туркменистан

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Председатель Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Туркменистан, об этом в субботу сообщило туркменское внешнеполитическое ведомство.
По информации МИД Туркменистана, посол страны в Минске Назаргулы Шагулыев встретился с замглавы МИД Беларуси Павлом Утюпиным и передал приглашение для белорусского лидера посетить Международный форум мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря.
«В ходе встречи посол передал П. Утюпину официальное пригласительное письмо от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко на Международный форум мира и доверия», — сообщили в туркменском МИД.
Дипломаты также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках двухстороннего сотрудничества.
Международный форум приурочен к провозглашению Генассамблеей ООН текущего года Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана и 30-летию постоянного нейтралитета страны.
На форум уже приглашены председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Италии Серджо Маттарелло, князь Монако Альбер II и другие политически.