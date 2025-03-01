В Уфе блин, который приготовил Радий Хабиров, ушел с молотка за 10 тысяч рублей

Центральной площадкой этого праздника стала площадь имени Ленина на Горсовете. Гостем здесь стал голова Башкирии Радий Хабиров, который приготовил блины.
Организаторы приготовили праздничные программы, интерактивную площадку. Всех угощают блинами.
На одной из площадок проходит акция «Добрый блин». Почетные гости могут приготовить масличный блин, которые потом продают на аукционе. Все вырученные средства отправят на поддержку бойцов СВО.
Мы живем в многонациональной республике — в дружбе и взаимном уважении, подпитываем друг друга, — отметил в своих соцсетях Радий Хабиров. — У нас разные традиции, но общие представления о добре, общие ценности.
Блин, приготовленный руководителем республики, ушел с молотка за 10 тысяч рублей.
Кроме того, гуляния проходят в Демском парке, парках «Кашкадан», «Первомайский», «Волна», на площади перед ДК «Ядкарь».
Праздничные мероприятия продолжатся и 2 марта: на пляже «Солнечный», на площади имени Орджоникидзе, в парке Якутова и перед Искинским домом культуры.