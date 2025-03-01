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Песков считает, что Зеленский «выглядит не очень»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского не очень хорошим. Так он ответил на вопрос, не чувствует ли господин Зеленский себя загнанным в угол.

Источник: AP 2024

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент интервью был записан 26 февраля, до встречи украинского президента с президентом США Дональдом Трампом.

Президенты двух стран встретились в Вашингтоне вчера, 28 февраля. Изначально предполагалось, что они подпишут сделку по украинским полезным ископаемым. Однако публичная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в ссору. Подписание сделки было отменено, а господин Зеленский досрочно покинул Белый дом. По данным The Washington Post, США могут остановить военную помощь Украине.

Песков Дмитрий