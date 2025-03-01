В Гагаузии утвердили ряд социальных и инфраструктурных проектов

Решением Исполком март 2025 года объявлен месяцем Людмилы Покровской по случаю 100-летия со дня рождения этого выдающегося профессора, лингвиста и исследователя гагаузского языка и культуры гагаузов. Был заслушан отчет по реализации Программы расширения сферы применения гагаузского языка за 2024 год. За анализируемый период в регионе было издано более 13 тысяч экземпляров книг и печатной продукции на гагаузском языке.