В Гагаузии утвердили ряд социальных и инфраструктурных проектов

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Исполком Гагаузии на своем заседании в пятницу рассмотрел и принял ряд важных решений, сообщила башкан автономии Евгения Гуцул.
Так, была утверждена программа возмещения контрибуций на 2025 год в сумме 20 миллионов леев, в нее включено финансирование ряда незавершенных проектов на общую сумму в 1 миллион 40 тысяч леев.
Решением Исполком март 2025 года объявлен месяцем Людмилы Покровской по случаю 100-летия со дня рождения этого выдающегося профессора, лингвиста и исследователя гагаузского языка и культуры гагаузов. Был заслушан отчет по реализации Программы расширения сферы применения гагаузского языка за 2024 год. За анализируемый период в регионе было издано более 13 тысяч экземпляров книг и печатной продукции на гагаузском языке.
Исполком также утвердил ряд решений, касающихся сферы образования. Так, 923 тысячи леев направили на выплаты образовательных грантов Президента Гагаузской Республики Степана Топала, в список получателей вошли 97 студентов, обучающиеся по востребованным специальностям в Государственном университете медицины и фармации, Техническом университете, Педагогическом университете, Комратского государственном университете и других учебных заведениях.
Более 1 миллиона леев выделено властями автономии на выплату единовременных пособий по рождению ребенка в АТО Гагаузия за январь 2025 года. Как отметила Евгения Гуцул, материальную поддержку получат 126 семей.
Принята программа распределения капитальных инвестиций на 2025 год в сумме 15,3 миллиона леев.
«Средства будут направлены в каждый населенный пункт Гагаузии в соответствии с поданными заявками», — уточнила башкан.
На заседании Исполкома было также утверждено постановление о распределении средств регионального дорожного фонда на 2025 год на общую сумму 30,4 миллиона леев.
«В 2025 году на капитальный ремонт дорог будет направлено 16 миллионов леев, речь идет о реконструкции дороги L638 (M-3 — Чишмикей — Етулия) и дороги L623.1 (R23 — подъезд к муниципию Комрат)», — рассказали в автономии.
Более 13 миллионов леев по программе будет направлено на текущее содержание районных автомобильных дорог общего пользования.