WSJ: Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине

«Зеленский явно допустил серию фатальных ошибок, которую сейчас, с одной стороны, пиарщики будут пытаться обратить в его пользу, разыграть сцену вроде “Давид против Голиафа”. Но с другой — для внимательной и думающей мировой публики Зеленский показал себя как абсолютно недоговороспособная и не вполне здоровая фигура, и особенно больно это ударит по имиджу Украины в глазах “Глобального Юга”, за чьи симпатии она так долго боролась», — сказала политолог.