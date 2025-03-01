Рубио: Европа хочет затянуть украинский конфликт на год

«Я спрашивал, в чем заключается европейский план завершения войны. И министр иностранных дел одной страны, я не буду называть кто именно, сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира», — отметил он.