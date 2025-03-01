Румыния выступила за соблюдение территориальной целостности Молдавии

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румыния выступает за соблюдение территориальной целостности Молдавии в рамках ее существующих границ, заявил в субботу и. о. президента Румынии Илие Боложан.
Боложан находится в Кишиневе с официальным визитом, у него запланированы встречи с руководством Молдавии. Это первая зарубежная поездка Боложана в качестве главы Румынии.
«Румыния поддерживает всеобъемлющее, мирное и устойчивое разрешение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах, без ущерба для ее проевропейского будущего», — сказал Боложан на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В Румынии и Молдавии есть сторонники «унионизма» — идеи объединения двух стран, при котором Молдавия перестала бы существовать как самостоятельное государство.
В марте 2024 года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в Молдавии: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия «Действие и солидарность» отклонила запрос.
По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 36,7% жителей Молдавии поддержали бы присоединение к Румынии на референдуме (в сентябре 2024 года — 35,7%). При этом 54,3% выступают за независимость страны (в сентябре — 54,8%).