Андрей Бочаров дошел до Дома Павлова в Волгограде и сделал заявление

— Те задачи, которые мы ставили перед собой по благоустройству верхней террасы набережной, — в этом году они будут выполнены. И она уже в полном объеме будет встречать гостей и жителей Волгограда. Еще один очень важный вопрос — это, конечно, подготовиться к следующему этапу: соединению центральной набережной им. 62-й Армии с новой построенной набережной. Речь идет об участке протяженностью около одного километра. Рассчитываем, что в течение этого года мы подготовимся к нему, а в следующем — уже перейдем к работам. Таким образом, чтобы в течение этого и следующего года мы полностью все завершили, — подчеркнул Андрей Бочаров.