Санду заявила в Кишиневе, что безопасность Молдовы и Румынии взаимосвязаны

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Молдова и Румыния «сильнее вместе», и безопасность одной страны подразумевает безопасность другой, заявила президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с и.о. президента Румынии Илие Боложаном.
Боложан прибыл в субботу в молдавскую столицу с официальным визитом.
В своем выступлении Санду заявила, что Молдова и Румыния «переживают трудные времена и несут общую ответственность за сохранение мира и свободы, обеспечение безопасного и процветающего будущего для людей».
Подчеркнув, что две страны «переживают трудные времена», Санду отметила, что они заключаются в «попытках дестабилизации, гибридных атаках, коррупции на выборах».
Мы сталкиваемся с агрессивной пропагандой, с ложью, призванной разделить нас и ослабить доверие людей к демократии. Наш долг — защищать правду, защищать людей от лжи и гарантировать, что демократические дебаты останутся честными и основанными на фактах, а не на манипуляциях.
Она подчеркнула, что Молдова и Румыния «вместе сильнее».
«Вместе мы сильнее, потому что безопасность Республики Молдова — это также безопасность Румынии, а безопасность Румынии — это также безопасность Республики Молдова. И вместе, объединившись под флагом ЕС, мы станем еще сильнее», — сказала президент Молдовы.
Она выразила уверенность, что обе страны «продолжат защищать свободные выборы, бороться с коррупцией на выборах и отстаивать право наших граждан самостоятельно определять свое будущее».
Санду также заявила, что «Кишинев и Бухарест несут общую ответственность за сохранение мира и свободы, обеспечение людям безопасного и процветающего будущего.».
«Сталкиваясь с вызовами нашего времени, говорим ли мы о безопасности, экономике или защите демократии, мы знаем, что можем рассчитывать друг на друга», — подытожила Санду.
Врио президента Румынии Илие Боложан в ходе визита также встретится в Кишиневе с председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. Сам политик заявил, что приезжает в Кишинев с «идеей партнерства, поддержки и сотрудничества».