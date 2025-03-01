Санду заявила в Кишиневе, что безопасность Молдовы и Румынии взаимосвязаны

Мы сталкиваемся с агрессивной пропагандой, с ложью, призванной разделить нас и ослабить доверие людей к демократии. Наш долг — защищать правду, защищать людей от лжи и гарантировать, что демократические дебаты останутся честными и основанными на фактах, а не на манипуляциях.