Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка открыты на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.