Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
«Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны», — сказала Санду на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, как она оценивает ситуацию с поставками газа в Приднестровье через компанию венгерского происхождения.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.