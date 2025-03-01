FT: Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с РФ о прекращении огня на Украине

По информации издания, венгерский политик выступил против попыток Брюсселя добиться консенсуса среди всех 27 стран Евросоюза по теме Украины.
«Стало очевидно, что существуют стратегические разногласия в нашем подходе к Украине, которые не могут быть устранены путем составления проектов [документов] и обмена информацией», — цитирует издание письмо Орбана. По данным Financial Times, премьер-министр Венгрии пригрозил заблокировать резолюции ЕС по теме Украины.
Газета уточняет, что Орбан направил письмо Коште после того, как Брюссель распространил среди членов ЕС черновой вариант заявления, которое должно быть принято по итогам предстоящего саммита Евросоюза, намеченного на 6 марта. В нем говорится о дополнительной военной поддержке Украины и быстром наращивании оборонных расходов странами Европы.
Как отмечается в статье, 28 февраля посол Венгрии при ЕС сформулировал аналогичные требования на встрече со своими коллегами в Брюсселе. При этом и Орбан в своем письме, и венгерский дипломат сослались на резолюцию СБ ООН, которая была принята на этой неделе при поддержке США, России, Китая и еще семи стран. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования. Принятая резолюция написана в нейтральном ключе и призывает «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией».
«Резолюция [ООН] знаменует собой новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные Евросоветом формулировки не имеющими особого значения», — говорится в письме главы правительства Венгрии.