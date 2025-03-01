FT: Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с РФ о прекращении огня на Украине

Как отмечается в статье, 28 февраля посол Венгрии при ЕС сформулировал аналогичные требования на встрече со своими коллегами в Брюсселе. При этом и Орбан в своем письме, и венгерский дипломат сослались на резолюцию СБ ООН, которая была принята на этой неделе при поддержке США, России, Китая и еще семи стран. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования. Принятая резолюция написана в нейтральном ключе и призывает «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией».