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В Узбекистане появится Национальный комитет статистики — президент подписал указ

С 2026 года в статистических органах заработают интерактивные сервисы на основе ИИ. «Советник» будет консультировать предприятия при подаче отчетов, сервис «Аналитик» — для быстрого поиска информации, колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Агентство статистики при президенте преобразуется в Комитет национальной статистики. Шавкат Мирзиёев подписал указ, предусматривающий меры по выводу на новый уровень системы организации и проведения статистических работ, сообщает Министерство юстиции.

Документом определены приоритетные направления для дальнейшего повышения эффективности статистических работ, в том числе:

  • обновление методов проведения статистических наблюдений на уровне макроэкономики и отраслей в соответствии с международными стандартами;
  • сокращение объема статистической отчетности и уменьшение нагрузки на бизнес за счет интеграции данных;
  • обеспечение достоверности данных через создание системы сбора статистики по принципу «от махалли до республики».

До конца 2025 года планируется запустить информационную систему «Региональная статистика».

Начиная с отчетного периода по итогам 2025 года, обязательство по ежегодной подаче статистической отчетности будет отменено для микрофирм и малых предприятий с численностью сотрудников менее пяти человек в среднем за год и годовой выручкой до 2000-кратных размеров базовой расчетной величины. Такие предприятия будут предоставлять статистическую отчетность один раз в три года.

С 1 января 2026 года в статистических органах начнут работать интерактивные сервисы на основе искусственного интеллекта. В их числе — сервис «Советник», который будет консультировать предприятия и организации при подаче отчетов, консультативный сервис «Аналитик» для быстрого поиска статистической информации, а также колл-центр для проведения статистических опросов по телефону.

С 2025/2026 учебного года в комитете откроется филиал кафедры экономической статистики Ташкентского государственного экономического университета.

С 1 июля 2025 года регистрация частных предприятий будет проводиться на основании разрешенных для них видов деятельности, и общегосударственного классификатора видов экономической деятельности.

Кроме того, в структуре комитета появится офис по трансформации национальной статистики. Он будет заниматься внедрением новых методов:

  • в улучшении оценки статистических данных для внутренних и внешних пользователей, в том числе данные о доходах населения и их источниках;
  • в разработке методов сбора данных на микроуровне и формирования статистических показателей;
  • в установлении эффективной обратной связи с пользователями статистики (с ориентацией на клиента).

Указом также были утверждены положения о Комитете национальной статистики и Республиканском статистическом совете.

Шавкат Мирзиеев