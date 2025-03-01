В Узбекистане появится Национальный комитет статистики — президент подписал указ

Начиная с отчетного периода по итогам 2025 года, обязательство по ежегодной подаче статистической отчетности будет отменено для микрофирм и малых предприятий с численностью сотрудников менее пяти человек в среднем за год и годовой выручкой до 2000-кратных размеров базовой расчетной величины. Такие предприятия будут предоставлять статистическую отчетность один раз в три года.