МО: ВСУ вновь пытались атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани

Там также заявили, что украинские войска предприняли попытку атаки в целях остановки поставок газа в европейские страны по «Турецкому потоку», так как именно станция «Русская» является отправной точкой газопровода. По информации ТАСС, который ссылается на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки по «Турецкому потоку» в ЕС в январе — феврале выросли на 26,5% — до 3,1 млрд куб. м.