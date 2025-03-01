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Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и Зеленского

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто за войну. Такое мнение выразил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера всем стало ясно, как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, в пользу мира выступал Трамп, и его речь Сийярто назвал «величайшим событием за последние три года». Венгерский министр также выразил надежду, что республиканец добьется успеха на переговорах между США и Россией. «Только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — подчеркнул Сийярто.

Также президента США поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Трамп на встрече с Зеленским отстаивал дело мира.

28 февраля на встрече в Овальном кабинете, где должно было пройти подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили. Предметом спора стали в том числе урегулирование ситуации на Украине и благодарность Киева за помощь Вашингтона. После этого украинский лидер покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

Трамп Дональд