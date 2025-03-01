Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и Зеленского

«Вчера всем стало ясно, как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны. Кто хочет остановить убийства, а кто хочет их продолжения», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).