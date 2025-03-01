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WSJ: Пентагон пригрозил Мексике военными действиями из-за наркокартелей

Министр обороны США Пит Хегсет провел телефонный разговор с военным руководством Мексики. Хегсет заявил, что американские военные готовы предпринять «односторонние действия», если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Разговор, о котором стало известно сегодня, 1 марта, прошел 31 января. По словам источников издания, военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона говорит о военных действиях США на территории страны. Руководство было «шокировано и разгневано» этим разговором, пишет WSJ.

27 февраля Мексика передала Соединенным Штатам 29 наркобаронов, приговоренных за руководство наркокартелями, убийства и другие преступления. Как пишут американские СМИ, решение о такой масштабной экстрадиции может быть частью переговоров между Мексикой и США по поводу повышения пошлин.