WSJ: Пентагон пригрозил Мексике военными действиями из-за наркокартелей

27 февраля Мексика передала Соединенным Штатам 29 наркобаронов, приговоренных за руководство наркокартелями, убийства и другие преступления. Как пишут американские СМИ, решение о такой масштабной экстрадиции может быть частью переговоров между Мексикой и США по поводу повышения пошлин.