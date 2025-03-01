Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия и оборудования Киеву

Если все перечисленное станет реальностью, то в течение сравнительно непродолжительного срока может произойти резкое снижение боеспособности, боевых и оперативных возможностей украинской армии. О каком-либо более или менее организованном сопротивлении ВСУ после этого говорить уже на вряд ли придется. Более того, в этом случае весьма вероятно так называемое каскадное обрушение украинского фронта и стремительный выход российской армии как минимум на левый берег Днепра.