Сийярто сравнил атаку на «Турецкий поток» с атакой на суверенитет Венгрии

В субботу Минобороны России заявило об «очередной попытке» Киева атаковать беспилотниками станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор Краснодарского края. Атака совершена на фоне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, ее цель — «остановка поставок газа в европейские страны», считает ведомство. Она была отражена, сбиты все три дрона «на безопасном расстоянии от компрессорной станции», отчитались там. Подача газа в «Турецкий поток» идет в штатном режиме, заверили в министерстве.