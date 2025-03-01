Уолц: команда Трампа высказалась за то, чтобы прекратить переговоры с Зеленским

«У нас было совещание после этой перепалки… Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — сказал Уолц в эфире Fox News (цитата по ТАСС).