Макрон: ЕС 6 марта может предоставить Украине финансирование на сотни млрд евро

«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность, — отметил французский лидер. — Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро».
Как пишет газета, президент Франции убежден, что финансирование Украины и построение архитектуры европейской безопасности займет годы. «Именно поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все, чтобы сохранить поддержку США», — сказал Макрон.
Комментируя перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, Макрон заявил, что, «несмотря на раздражение, всем необходимо вернуться к спокойствию».
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Зеленского была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Американский лидер в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.