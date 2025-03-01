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В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его перепалки с Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

«Это был совершенно непонятный и неприемлемый способ приема президента другой страны, которая борется за свое выживание… Стратегия президента Трампа и его команды нам до сих пор не ясна», — заявил Кубилюс в интервью индийскому телеканалу NDTV.

По его словам, у США «неправильное понимание» масштабов собственного уровня поддержки Киева, поскольку общая финансовая поддержка из Европы была примерно на 30% больше, чем из США.

ЕС
Трамп Дональд