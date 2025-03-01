Эксперт не исключил отключение ВСУ от Starlink после скандала Трампа и Зеленского

— Трамп и Вэнс глубоко задумались. Зеленский откровенно перешел все границы. Глава DOGE Илон Маск категорически выступил на стороне Трампа, и если на Украине отключат Starlink, то руководству Украины будет не до веселья. Вэнс не зря рассуждал о ситуации на фронте, у них есть разведка, им все докладывают, и американцы прекрасно осведомлены. Они знают, кто наступает, и на чьей стороне успех, — сказал Дандыкин.