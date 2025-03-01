Эксперт не исключил отключение ВСУ от Starlink после скандала Трампа и Зеленского

В пятницу вечером между Трампом и Зеленским прошли переговоры, которые превратились в реалити-шоу. Президент США публично отчитал своего украинского визави, а после выгнал его из Белого дома.
— Трамп и Вэнс глубоко задумались. Зеленский откровенно перешел все границы. Глава DOGE Илон Маск категорически выступил на стороне Трампа, и если на Украине отключат Starlink, то руководству Украины будет не до веселья. Вэнс не зря рассуждал о ситуации на фронте, у них есть разведка, им все докладывают, и американцы прекрасно осведомлены. Они знают, кто наступает, и на чьей стороне успех, — сказал Дандыкин.
Также, по мнению эксперта, ссора с Трампом приведет к падению и без того ничтожного рейтинга Зеленского в украинском обществе и армии.
— Я уверен, что его позиции резко упадут не только среди простых граждан, но и в армии, которая воюет. Последние аресты генералов на Украине свидетельствуют о подобном развитии событий. Поэтому, я считаю, век Зеленского совсем скоро закончится. И костюм, который он собирался надеть после победы, он так и не наденет, — отметил спикер.
Дандыкин считает, что риторика Зеленского в Вашингтоне была обусловлена не взрывом эмоций, а осознанной тактикой, которую ему навязали европейские страны.
— Все, что говорил и делал Зеленский, делал это не просто так. Вероятно, риторика Зеленского в Вашингтоне была заранее согласована с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами, — предположил эксперт.
Он добавил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Европа не сможет целиком заменить Вашингтон на этом поприще, а уже тем более не станет воевать за Киев.
«Сами воевать они боятся, поскольку по качеству боевой силы они даже Украине уступают», — заключил спикер.
Альмир Хабибуллин