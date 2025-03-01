Захарова выразила желание из всех артистов отменить только Зеленского

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. «Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — сказал он. Политик добавил, что считает этот вопрос сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.