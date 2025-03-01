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Захарова выразила желание из всех артистов отменить только Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов, каких артистов она бы отменила. Ее слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Захарова выразила желание из всех артистов отменить только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста. «Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала она на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. «Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — сказал он. Политик добавил, что считает этот вопрос сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.

Захарова Мария