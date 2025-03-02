«Небывалый скандал»: Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине

«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — сказал Орбан в эфире телеканала TV2.
«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал. То есть по разного рода надуманным причинам миллиарды перечисляются из американского бюджета в фонды и различные формы поддержки, а затем они распределяются по всему миру и отдаются тем, кто представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы», — отметил Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия не позволит, чтобы с ней обращались как с «марионеткой на нитках», граждане Венгрии «сами решат, кому и во что верить, на это невозможно повлиять манипулятивным путем».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу «акта Магнитского» в США, чтобы «прикрыть денежные краны» сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие «темного заговора» и закрытие USAID и заявил, что необходимо «вымести» из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.