Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Небывалый скандал»: Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине

БУДАПЕШТ, 1 мар — РИА Новости. Знаменитости ездили на Украину выражать свое «сочувствие» только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро, история с распространением американских интересов через USAID — небывалый коррупционный скандал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: AP 2024

«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это — что вообще могло бы случиться — а получали за это миллионы евро или долларов», — сказал Орбан в эфире телеканала TV2.

По его словам, аналогичным образом журналисты и неправительственные организации, продвигая определенные нарративы, выражали не свое мнение, а то, за которое им заплатили, и «такое влияние на жизнь другой страны неприемлемо».

«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал. То есть по разного рода надуманным причинам миллиарды перечисляются из американского бюджета в фонды и различные формы поддержки, а затем они распределяются по всему миру и отдаются тем, кто представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы», — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия не позволит, чтобы с ней обращались как с «марионеткой на нитках», граждане Венгрии «сами решат, кому и во что верить, на это невозможно повлиять манипулятивным путем».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу «акта Магнитского» в США, чтобы «прикрыть денежные краны» сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие «темного заговора» и закрытие USAID и заявил, что необходимо «вымести» из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.