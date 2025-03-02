«Небывалый скандал»: Орбан раскрыл правду о знаменитостях на Украине

«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал. То есть по разного рода надуманным причинам миллиарды перечисляются из американского бюджета в фонды и различные формы поддержки, а затем они распределяются по всему миру и отдаются тем, кто представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы», — отметил Орбан.