Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — пишет агентство.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN призвал Зеленского принести извинения после встречи с Трампом.