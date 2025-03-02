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Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Источник: AP 2024

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — пишет агентство.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN призвал Зеленского принести извинения после встречи с Трампом.

Трамп Дональд