Ynet: премьер Израиля Нетаньяху направил в Москву военного секретаря Гофмана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует укрепить отношения с Россией. Для этого и решения других вопросов он направил в Москву военного секретаря Романа Гофмана, пишет местный портал Ynet.
Одной из задач генерал-майора станет проведение встреч по вопросам безопасности с российскими представителями. Он также, по данным источников, собирается просить Москву об оказании давления на палестинское движение ХАМАС. Это важно для продвижения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.
«Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана… с целью координации и укрепления сотрудничества между странами при одновременной защите интересов безопасности», — сказано в материале.
Израиль, между тем, переживает и из-за переворота в Сирии. Или властям это выгодно. У Биньямина Нетаньяху весьма противоречивая позиция по многим вопросам той самой безопасности, о которой Израиль просит у России. Это касается и сектора Газы.