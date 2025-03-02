Ловушка Запада: почему на Украине нельзя проводить выборы до заключения сделки и осуществления денацификации

Против Залужного точно не стала бы возражать Британия, ведь Залужный считается её человеком и вообще находится сейчас в Лондоне на посту посла Украины. Хотя в целом Британия вряд ли хотела бы сейчас что-либо менять. Как и Евросоюз — их всех пока устраивает Зеленский, к тому же слишком много они в него вложили. И дело даже не в том, что коней не меняют на переправе, а в том, что Зеленский — это гарантия продолжения конфликта и отказа от мира, который, как считают в Европе, будет результатом сговора Трампа с Путиным — и не будет выгодным ни для Украины, ни для Европы.