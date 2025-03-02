Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи республике. «Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал украинский лидер.