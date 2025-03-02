«ЕС вряд ли будет способен договориться о заключениях по Украине»: Фицо усомнился в возможностях Европы

«У Словакии есть возражения к нереальной стратегии “мир посредством силы”, которая может послужить только в качестве аргумента для продолжения конфликта на Украине. Она никогда не будет такой сильной, чтобы суметь вести переговоры с позиции военной силы», — подытожил в посте Роберт Фицо.