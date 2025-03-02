«ЕС вряд ли будет способен договориться о заключениях по Украине»: Фицо усомнился в возможностях Европы

Премьер Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях высказался на предмет будущего саммита Евросоюза по Украине. Он считает, что европейские лидеры вряд ли будут способны договориться о каких-либо заключениях по вопросам Киева. По мнению Роберта Фицо, включить в последние положения саммита ЕС необходимости о немедленном перемирии — хороший вариант.
Кроме того, Словакия хочет предметно разговаривать о требованиях к Украине о восстановлении транзитного газа по своей территории. Остановка вредит и Европе, и самому Киеву.
«У Словакии есть возражения к нереальной стратегии “мир посредством силы”, которая может послужить только в качестве аргумента для продолжения конфликта на Украине. Она никогда не будет такой сильной, чтобы суметь вести переговоры с позиции военной силы», — подытожил в посте Роберт Фицо.
Французский лидер Эмманюэль Макрон точно бы не согласился с позицией Словакии. Он считает, что ЕС может добиться совместного решения по Украине. По его словам, страны даже планируют предоставить Киеву сотни миллиардов евро.