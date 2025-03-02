Норвегия прекратила обслуживание кораблей ВМС США из-за перепалки Трампа с Зеленским

Причиной названа перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — говорится в сообщении. Отмечается, что Haltbakk Bunkers призвала европейские компании поступить так же.