Bloomberg: администрация Трампа хочет извинений от Зеленского

Ранее Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме. Он заявил, что не уверен, что «сделал что-то плохое», добавив, что не собирается извиняться за свои действия.