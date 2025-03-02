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Bloomberg: администрация Трампа хочет извинений от Зеленского

Извинения от Зеленского могли бы стать шагом к налаживанию отношений между Украиной и США.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на публичных извинениях от Владимира Зеленского после напряженного обмена репликами в Белом доме. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Источник агентства, являющийся европейским чиновником, утверждает, что Трамп в частных разговорах ясно дал понять свое ожидание извинений от Зеленского, чтобы наладить двусторонние отношения.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла в пятницу в Вашингтоне, однако она завершилась конфликтом. После спора, в котором президент США посчитал, что его не уважают, Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. Вследствие этого, подписание соглашения по редкоземельным металлам между странами было отложено.

Ранее Зеленский, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, признал, что не понимает, что именно пошло не так в ходе их общения в Белом доме. Он заявил, что не уверен, что «сделал что-то плохое», добавив, что не собирается извиняться за свои действия.