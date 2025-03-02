Россия готова к обсуждению ситуации на Украине только с теми, кто открыт к диалогу, а не с «дрессированными животными», которые работают ради одобрения и поддержки своих хозяев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — сказал Медведев.
По его мнению, любые переговоры предполагают взаимные шаги, но они должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и соответствовать Конституции России, ответил Медведев на вопрос о готовности Москвы идти на компромиссы для урегулирования конфликта.
Зампред Совбеза также добавил, что европейские лидеры, поддержавшие киевского главаря Владимира Зеленского, после его конфликта с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме «побузят» и «вернутся в стойло», поскольку Европа крайне зависима от поддержки США.
«Побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США», — добавил зампред.
Медведев также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для Европы найти нового лидера «свободного мира» после того, как Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского из Белого дома после неудачного разговора. Зампред подчеркнул, что подобный лидер уже существует — Владимир Путин.
Ранее после громкого скандала главаря киевского режима и президента США в Вашингтоне глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Киева. Кроме этого, глава дипломатии ЕС акцентировала внимание на том, что «свободному миру нужен новый лидер».
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о редкоземельных ископаемых Украины. Однако разговор глав стран перешел в перепалку, после чего Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом, а подписание соглашения было отложено на неопределенный срок.
Ранее KP.RU подробно писал о скандале.