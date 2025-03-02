Дмитрий Медведев назвал тех, с кем будет говорить Москва об Украине: вот что он сказал

Россия готова к обсуждению ситуации на Украине только с теми, кто открыт к диалогу, а не с «дрессированными животными», которые работают ради одобрения и поддержки своих хозяев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.