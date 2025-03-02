Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США из-за скандала с Зеленским в Белом доме

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого кошмара, когда-либо показанного “в прямом эфире” действующим президентом США и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставки топлива американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — гласит заявление.