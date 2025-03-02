Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США из-за скандала с Зеленским в Белом доме

Такое решение в компании связали со скандальной встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В Haltbakk Bunkers остались недовольны действиями американских властей.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого кошмара, когда-либо показанного “в прямом эфире” действующим президентом США и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставки топлива американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — гласит заявление.
Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подчеркнул, что США не получат ни литра топлива от его компании, пока Трамп не изменит своё поведение.
Напомним, что Трамп и Зеленский поругались в Белом доме 28 декабря. Украинский политик позднее объяснил хамское поведение «эмоциональным состоянием». Теперь Белый дом ждёт публичных извинений от бывшего комика.