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Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США из-за скандала с Зеленским в Белом доме

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отныне не будет поставлять топливо американским военнослужащим, которые находятся на территории страны. То же самое касается кораблей ВМС США, заходящих в порты королевства. Заявление руководства нефтегиганта цитирует издание Daily Express.

Источник: Life.ru

Такое решение в компании связали со скандальной встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В Haltbakk Bunkers остались недовольны действиями американских властей.

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого кошмара, когда-либо показанного “в прямом эфире” действующим президентом США и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставки топлива американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — гласит заявление.

Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подчеркнул, что США не получат ни литра топлива от его компании, пока Трамп не изменит своё поведение.

Напомним, что Трамп и Зеленский поругались в Белом доме 28 декабря. Украинский политик позднее объяснил хамское поведение «эмоциональным состоянием». Теперь Белый дом ждёт публичных извинений от бывшего комика.