Уолтц: у команды Зеленского были «слезы на глазах» после перепалки

После конфликта украинский представитель в Вашингтоне и советники Владимира Зеленского «фактически со слезами на глазах» умоляли продолжить диалог. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Он указал, что Зеленский привык к тому, что споря с Вашингтоном, встречает безоговорочную поддержку.
Уолтц полагает, что Зеленский стал считать, что ему предлагают поддержку в любом объеме, как будто это безлимитный банковский чек.
«Это то, что он слышал годами от Байдена и его команды, и, видимо, он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», — подчеркнул он.
Зеленский, по мнению Уолтца, «причинил своей стране медвежью услугу», а его действия были «совершенно недопустимыми».
Ранее Уолтц заявил, что команда лидера США Дональда Трампа фактически единогласно порекомендовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме.